Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto ha firmato il 9 ottobre il DM di approvazione della disciplina del mercato Macse per l'incentivazione degli accumuli, limitatamente alla prima asta che riguarderà le batterie al litio . Il decreto prevede invece più tempo per l'approvazione della disciplina per l'idroelettrico su cui Terna dovrà presentar...