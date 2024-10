Negli ultimi 18 mesi, E-distribuzione ha allacciato sulle proprie reti di distribuzione in Italia 8 GW di nuovi impianti rinnovabili in media e bassa tensione, al ritmo di mille impianti al giorno. Lo ha detto ieri il direttore Enel Grids and Innovability, Gianni Armani, intervenendo all'Italian Renewables Investment Forum 2024, organizzato a Roma ...