L'intervento di allineamento tra l'accisa sul gasolio a quella sulla benzina non è in legge di bilancio né nel decreto-legge fiscale ma “sarà gestito” nell'ambito del Dlgs accise approvato ieri in esame preliminare. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa questa mattina a Palazzo Chigi, nel corso dell'ill...