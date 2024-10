I reattori modulari, che verranno commercializzati a partire dal 2030 e che il governo vorrebbe installare in Italia a partire dal 2035, costano oggi 2,5 miliardi di euro a impianto. Per sostenere la produzione e per far scendere i costi, si può pensare a un sistema di incentivi come quelli di cui hanno beneficiato l'eolico e il fotovoltaico. Secon...