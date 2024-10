2

Secondo il nuovo World Energy Outlook 2024 dell'Aie pubblicato oggi, con il progredire della transizione energetica il mondo si sta muovendo rapidamente dall'Età del Petrolio a una nuova “Età dell'Elettricità”. Tuttavia al ritmo attuale le emissioni globali di CO, pur vicine al picco come il consumo di fonti fossili - atteso per il 2030 -, non dim...