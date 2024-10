È atteso alla Camera domani il disegno di legge di Bilancio approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri. A quanto si apprende, il Ddl sarebbe stato già bollinato e sarebbe ora alla presidenza della Repubblica per l'autorizzazione alla presentazione in parlamento.Sono invece già stati trasmessi in Senato sia il DL Ambiente (giovedì s...