L'associazione dei cementieri di Confindustria Federbeton plaude al Dlgs Ets di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, evidenziando come il provvedimento destini parte dei proventi delle aste Ets ai comparti energivori e vada nella direzione auspicata dal settore ed auspicando che la fase attuativa ora in capo al Mase sia ugualmente soddisfac...