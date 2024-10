L'Antitrust nei giorni scorsi ha multato per 20.000 la società di distribuzione carburanti Blupark per inottemperanza al divieto di applicare una maggiorazione di 2 centesimi di euro al litro per i pagamenti con carta di credito. Il divieto era stato imposto dall'Agcm con delibera n. 31000 del 28 novembre 2023."Grazie alle denunce e alla documen...