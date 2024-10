La Francia rilancia sull'eolico in mare. Venerdì il governo francese ha pubblicato la decisione del ministero del Partenariato, che fa seguito al dibattito pubblico “la mer en débat”, con cui individua le zone marittime da assegnare nelle prossime aste per l'eolico offshore. Con questa decisione, Parigi individua 5 tratti di mare per 9,2 GW di pote...