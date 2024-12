I prezzi del gas all'ingrosso hanno inaugurato la settimana toccando nuovi massimi. Il Ttf front month (contratto di gennaio) dopo aver chiuso venerdì a 47,8 €/MWh da 46,7 di giovedì, questa mattina ha aperto a 48,9 per poi ripiegare nel corso della giornata solo moderatamente (a fine giornata si scambiava a 48,5). Per l'Italia l'IG Index Gme ha to...