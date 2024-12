Giornata di cali per il benchmark europeo del gas all'ingrosso, il Ttf front month che dopo aver chiuso venerdì a 46,5 €/MWh in lieve calo sui 46,6 di giovedì, oggi verso fine giornata si scambiava a 44,9. L'IG Index del Gme invece oggi per domani ha segnato un rialzo di circa 1 € a 51,1 €/MWh da 50,09 della rilevazione di venerdì per oggi. Da segn...