Sabato scorso a Piverone, in provincia di Torino ma ai confini con quella di Biella, è stato inaugurato il primo impianto biometano agricolo in Italia realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che immette biometano per usi civili e industriali.L'impianto, realizzato da Provedal, produce 400 Smc/h pari a 3,5 mi...