L'Alleanza per il fotovoltaico in Italia, che raggruppa alcuni grandi operatori nel settore, esprime “profonda preoccupazione” in merito alla legge approvata dal consiglio regionale della Sardegna che limita drasticamente le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Il provvedimento, si legge in una nota, “destina solo l'1% del territ...