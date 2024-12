Dal 2019 a oggi, in Italia sono stati autorizzati progetti fotovoltaici utility scale per 21,4 GW. Di questi, 2,3 GW sono già entrati in esercizio e 2,4 GW sono in costruzione. Quasi 17 GW, invece, sono stati autorizzati ma non hanno ancora cominciato i lavori: questo è il contingente che, ad oggi, potrebbe partecipare alla prima asta del FerX. Lo ...