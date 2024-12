Scoperta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia una società attiva ed operante nel settore della “riparazione e manutenzione di altre macchine speciali nca”, che deteneva circa 18.000 litri di carburante agricolo in assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio ed in violazione della normativa vigente in materia di accise.Le attività di controll...