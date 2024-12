Siram Veolia ha acquistato il 100% di Le Ghiande Energy Srl, proprietaria di un impianto di produzione di biometano in provincia di Lodi. L'acquisizione, si legge in una nota, segna l'ingresso del Gruppo nel promettente mercato del biometano, in linea con gli ambiziosi obiettivi del Piano strategico Green Up 24/27 di incrementare in Italia di 10 vo...