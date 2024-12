La Camera va verso la chiusura dei lavori sulla legge di Bilancio, dopo la conclusione delle votazioni sugli emendamenti in commissione e il mandato al relatore nella notte tra ieri e oggi. L'esame in Aula partirà alle 8 di domani con la discussione generale, poi sarà posta la questione di fiducia su cui le votazioni partiranno non prima delle 11. ...