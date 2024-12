Prezzi d'acquisto tutti in rialzo per la rilevazione della vigilia del Santo Natale, condizionata dall'esiguità del campione. Ma venerdì ci potrebbero essere piccole correzioni al ribasso. Questa mattina la benzina è salita di 4 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo scesi sempre di 4, il risca e il denso Btz di 2. Dalle forchette m...