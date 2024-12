Oltre 300 pareri di Via espressi nel 2024, di cui 153 per progetti agrivoltaici, 76 fotovoltaici, 46 eolici, 2 eolici offshore uno di Gnl, tre metanodotti, una raffineria, uno stoccaggio gas; 733 nuove istanze ricevute nell'anno (in linea con il 2023) e 1.600 in giacenza; pareri su 19 GW nel 2024 contro i 7,44 del 2023; avviati 15 procedimenti di V...