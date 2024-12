Nella rilevazione per domani l'IG Index del Gme torna sopra quota 50 €/MWh, toccando 50,05 da 49,04 dell'assessment di venerdì per oggi. Il Ttf front month oggi ha aperto con movimenti in deciso calo, partendo da 48,8 per poi stabilizzarsi poco sopra 47 per il resto della giornata fino al tardo pomeriggio quando verso fine sessione era risalito a 4...