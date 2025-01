L'Italia ha proposto all'UE di rivedere il meccanismo di "price cap" per il gas fissato a 180 euro per MWh durante la crisi energetica abbassando i valori a 50-60 euro per MWh, come risposta ai rischi di speculazione dopo la fine del transito del gas russo in Ucraina dallo scorso 1 gennaio."Io credo - ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto ...