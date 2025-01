Per il mese di dicembre 2024, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo gas in servizio di vulnerabilità è pari a 125,22 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 2,5% su novembre. Lo ha stabilito oggi l'Arera nel consueto aggiornamento mensile, spiegando che la variazione è dovuta esclusivamente all'aumento dei prezzi all'ingross...