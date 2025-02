Il produttore svizzero di moduli fotovoltaici Meyer Burger ha ottenuto il massimo degli incentivi previsti dal piano Transizione 5.0 per i moduli “made in EU” e ha firmato un accordo di fornitura per l'Italia con Ibc Solar, e ha ulteriori colloqui in corso con i principali distributori in Italia.I moduli ad alte prestazioni Meyer Burger, si legge...