A fine 2024 in Italia erano installati 1.878.780 impianti fotovoltaici per una potenza di 37,08 GW. La potenza connessa durante il 2024 è stata pari a 6,8 GW, cioè il 30% in più rispetto al 2023. Secondo l'analisi condotta da Italia Solare sui dati Terna, nel 2024 sono diminuite le installazioni del settore residenziale, con un -21% anno su anno ca...