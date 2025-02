Terna ha avviato i lavori terrestri per la realizzazione del Sa.Co.I.3, l'interconnessione elettrica in corrente continua a 200 kV che collegherà Sardegna, Corsica e Toscana per la quale la società prevede un investimento di 1,35 miliardi di euro. Lo fa sapere in una nota lo stesso gestore di rete.L'infrastruttura, rileva Terna, contribuirà al ra...