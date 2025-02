“Credo che i costruttori cinesi, e Byd per primo, riusciranno a raggiungere livelli di penetrazione del mercato europeo significativi in tempi molto più rapidi rispetto a quanto fatto dai giapponesi all'inizio degli anni Novanta e dai coreani all'inizio del Duemila, faremo molto più in fretta”. È la previsione di Alfredo Altavilla in un colloquio c...