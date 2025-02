L'articolo 21 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 2024 stabilisce che:“La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali ...