Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha avviato la consultazione pubblica per la predisposizione del Piano sociale per il clima (Psc), in conformità al Regolamento UE 2023/955 del 10 maggio 2023. Il Psc, si legge in una nota, è finalizzato a delineare le misure e gli investimenti necessari per mitigare gli impatti economici deriv...