Rinvio del termine per l'invio delle autodichiarazioni dal 28 febbraio al 31 marzo; per l'emissione dei Cic dal 30 maggio 2025 al 30 giugno; per la fatturazione degli oneri di conguaglio derivanti dalla gestione dei meccanismi di incentivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati dal 30 aprile al 30 maggio 2025. Sono le proroghe in materia d...