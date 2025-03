Dei circa 10 GW di nuova capacità contrattualizzata nelle tre aste del capacity market 2022, 2023 e 2024, finora ne sono effettivamente entrati in funzione la metà, oscillando tra il 100% dell'aggiudicato per l'asta 2022 e solo il 13% per quella 2024. Per quasi 2,2 GW (2,17) delle aste 2023 e 2024 Terna ha invece risolto i relativi contratti, ment...