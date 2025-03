Data4, provider e investitore nel settore dei data center, e Edison Energia hanno annunciato oggi la firma di un Power Purchase Agreement decennale basato su un parco fotovoltaico di nuova costruzione da 148 MWp in provincia di Viterbo che fornirà a Data4, con profilo baseload, 500 GWh in dieci anni pari al 10% dei suoi consumi energetici attesi in...