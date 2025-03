Enel ha chiuso il 2024 con un Ebitda ordinario pari a 22.801 milioni di euro, in crescita del 3,8% sul 2023, e un risultato netto ordinario a 7.135 milioni in rialzo del 9,6%. Ricavi in flessione del 17,4% a 78,947 milioni di euro. L'indebitamento netto scende a 55.767 milioni (-7,3%). Il dividendo è pari a 0,47 euro in crescita del 9% rispetto a q...