Per riallineare le accise tra benzina e gasolio come annunciato dal governo, sarà necessaria una variazione media annua di 1,11 centesimi di euro/litro per arrivare ad un'aliquota comune pari a 0,673 euro/litro per benzina e gasolio, generando nei cinque anni un maggiore gettito stimato in circa 1,2 miliardi di euro rispetto alla situazione attuale...