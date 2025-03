Una ricarica da 470 km in cinque minuti. È quanto ha annunciato il fondatore di Byd, Wang Chuanfu, in un evento trasmesso lunedì in streaming dalla sede dell'azienda a Shenzhen.Il colosso cinese ha messo a punto un nuovo sistema di ricarica per le batterie dei propri veicoli elettrici, in presenza di una tensione sufficiente nelle stazioni di ri...