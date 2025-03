Insistere per far rientrare i biocarburanti nella revisione delle norme sulle emissioni delle auto a livello europeo. È uno dei primi temi affrontati ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al parlamento in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. Consiglio che, ha ricordato la premier, è “tradizionalmente d...