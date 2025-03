È stata trasmessa ieri alle Camere la proposta di nomina di Francesca Mariotti a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologia, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).La nomina è stata presentata dal ministro dell'Ambiente il 13 marzo e annunciata nella seduta di ieri in Senato, dove l'atto (n. 59) è stato assegnato all...