Il ministero delle Imprese fa sapere che, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha autorizzato i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS e di Ilva in AS ad avviare una negoziazione in via preferenziale con la cordata azera guidata da Baku Steel Company (Bsc) e Azerbaijan Business Development Fund (Abdf). Il via libera del Mimit giun...