Enel ha comunicato che entrerà in esercizio commerciale domenica 30 marzo il suo impianto solare da 42 MW di Pian di Giorgio, sulla via Teverina in provincia di Viterbo. L'impianto sarà incentivato con il meccanismo del capacity market, essendo stato selezionato da Terna nel 2022 con l'asta per capacità da consegnare nel 2024...