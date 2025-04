L'associazione mondiale dell'eolico Gwec ha pubblicato il Global Wind Report 2025. Nel 2024 sono stati installati nel mondo nuovi impianti per un totale di 117 GW. Un risultato che il Gwec definisce importante ma non sufficiente in relazione all'obiettivo concordato dalla Cop28 di triplicare la potenza rinnovabile entro il 2030. Se si vuole raggiun...