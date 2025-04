È entrato in funzione il primo impianto fotovoltaico interamente progettato e realizzato da Elgea, la società del gruppo Autostrade per l'Italia impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Il progetto, si legge in una nota, ha visto l'installazione di circa 1.300 moduli fotovoltaici da 555 Wp...