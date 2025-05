Le raffinerie tra conversione e nuove materie prime

Il futuro e la trasformazione del downstream saranno al centro del Petrochemical & Refining Congress - Prc Europe 2025. Il congresso, in programma dal 19 al 21 maggio a Milano, vedrà interventi dei leader di settore, presentazione di casi di studio e opportunità di networking, per promuovere la decarbonizzazione, i combustibili sostenibili e l'attuazione di strategie di transizione energetica.

Tra i temi principali all'ordine del giorno, la trasformazione delle materie prime e l'adeguamento delle raffinerie. Il secondo giorno, i maggiori esperti di settore saranno a confronto per esplorare le ultime soluzioni per il riutilizzo delle materie prime e l'adattamento delle operazioni di raffinazione alle nuove realtà del mercato.

David Wendel di Ets Degassing presenterà una soluzione mobile per il trattamento delle emissioni, per consentire una transizione graduale dal petrolio greggio alle materie prime rinnovabili, e avere risposte flessibili e in loco per una riduzione sicura e sostenibile dei gas e delle emissioni industriali nocive.

Yelena Rojas di Igs Europe parlerà delle strategie per la riconversione degli impianti di produzione esistenti, concentrandosi su come le attuali infrastrutture possano essere adattate per una lavorazione efficiente delle materie prime rinnovabili.

Milica Folic di Topsoe affronterà le complessità legate al cambiamento delle materie prime, sottolineando la necessità di adattabilità tecnologica nel passaggio da materie prime di prima e seconda generazione a fonti più avanzate e non convenzionali.

Enzo de Biase di NextChem Tech descriverà le potenzialità del trattamento di materie prime non convenzionali da rifiuti, illustrando la tecnologia di pretrattamento NX Ptu come fattore chiave per la trasformazione di una gamma più ampia di materiali di scarto in preziosi prodotti rinnovabili.

