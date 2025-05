Sostanziale stabilità per i prezzi d'acquisto tra oggi e domani. Questa mattina la benzina e il risca sono scesi di 2 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 3 e il denso Btz di 7 euro per mille chili. Anche se, come segnalato dai rivenditori, non tutte le compagnie hanno seguito le indicazioni del Cif Med. Domani i listini extra-...