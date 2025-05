Italgas ha chiuso il 1° trimestre del 2025 con ricavi adjusted in aumento del 6,5% a 459,3 milioni di euro. L'incremento, pari a +28 milioni, è dovuto per +13,1 mln ai ricavi di distribuzione gas, trainati in particolare dalla recente revisione del deflatore (il parametro per adeguare la Rab all'inflazione...