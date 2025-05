Nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, riprendono a scendere, dopo un giorno di quiete, i prezzi dei carburanti alla pompa. La benzina scende sotto quota 1,7 euro/litro (media nazionale in modalità self service) per la prima volta dal 6 ottobre 2021 (fatta eccezione per il periodo settembre-dicembre 2022, caratterizzato dal...