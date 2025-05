Metlen ha firmato un Ppa decennale con iliad Italia per la fornitura di energia solare da due parchi solari su scala industriale situati in Italia con una capacità combinata di 15 MW e la connessione alla rete prevista per la fine del 2025.La produzione attesa oggetto del Ppa è di 20 GWh all'anno e coprirà "una quota significativa" del fabbisogn...