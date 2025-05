L'Energy & Strategy School of Management del Politecnico di Milano ha presentato il Renewable Energy Report 2025, un rapporto di 129 pagine che contiene moltissime informazioni sui numeri, la normativa, i costi e la redditività, e gli scenari futuri per le rinnovabili in Italia. Visto che, a partire dal 3 giugno, gli operatori potranno presentare l...