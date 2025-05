A un anno dalla sua entrata in vigore, l'11 marzo 2024, il Regolamento Europeo F-Gas (2024/573) continua a essere al centro di un vivace dibattitto. Per il settore delle macchine Hvac (Heating, ventilation & air conditioning), così come per quello della refrigerazione, i cambiamenti da affrontare non sono affatto pochi, e spaziano dal...