Nel 2024 il Consorzio nazionale per la raccolta e il trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (Conoe) ha intercettato un totale di 80.345 tonnellate di oli e grassi esausti, corrispondente alla quasi totalità di quelli generati dalle attività professionali e a oltre un quarto di quelli prodotti in Italia in un anno. Nel comples...