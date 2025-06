La Gran Bretagna ha selezionato la Rolls-Royce Sbn per costruire i primi reattori nucleari modulari di piccola taglia del Paese. Lo fa sapere la stessa società, spiegando che la tecnologia Rolls-Royce Smr è stata scelta come tecnologia vincente nel concorso per piccoli reattori modulari (Smr) del Great British Energy - Nuclear, articolazione del di...