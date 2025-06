Con un punto di ricarica a uso pubblico ogni 5,4 auto elettriche circolanti, l'Italia è tra i leader nel processo di infrastrutturazione per la nuova mobilità, facendo meglio della media europea (un punto ogni 8,3 auto elettriche) e di un Paese come la Cina (un punto ogni 9 auto elettriche). In Europa circolano poco più 8,8 milioni di auto elettric...